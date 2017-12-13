” العمل ” : تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م

علي القحطاني(صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مطلع يناير 2018م التطبيق الفعلي للنمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل في كافة مناطق المملكة، في خطوة للرقي وتحسين الخدمات الصحية المُقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة وليد البابطين خلال ورشة عمل أقيمت أمس الثلاثاء بالدرعية للمنسقين والمنسقات لمراكز التأهيل، أن هذه المبادرة تُعد منهجًا وخارطة طريق لتطوير العمل الصحي، وتقديم الرعاية الصحية بمراكز التأهيل الشامل وفقًا للأسس العلمية والمعايير العملية المبنية على البراهين، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الممارسة الصحية لتتوافق مع برامج التحول الوطني2020 للرعاية الصحية.

وتبرز أهداف النمذجة وفقًا للبابطين، إلى تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية لنزلاء مراكز التأهيل الشامل، ورفع مستوى المهارات الفنية للكادر الصحي، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الصحي، وتحسين الرعاية الصحية، ووضع وصف وظيفي للكادر الصحي ملائم لكل تخصص، وتوحيد النماذج الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية.