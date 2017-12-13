مليشيات الحوثي الإيرانية تنهب متحف الرئيس السابق صالح

فهمي محمد(صدى):

تمكنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، منذ قليل، من الاستيلاء على متحف الرئيس علي عبدالله صالح في جامع الصالح بصنعاء، والذي أغتيل على يدهم.

وتستمر ميليشيات الحوثي، في الاستيلاء على جميع ممتلكات الرئيس السابق، زاعمة أنه للصالح العام.