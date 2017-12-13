مليشيات الحوثي الإيرانية تنهب متحف الرئيس السابق صالح
تمكنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، منذ قليل، من الاستيلاء على متحف الرئيس علي عبدالله صالح في جامع الصالح بصنعاء، والذي أغتيل على يدهم.
وتستمر ميليشيات الحوثي، في الاستيلاء على جميع ممتلكات الرئيس السابق، زاعمة أنه للصالح العام.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله المستعان
كلاب بلا اخلاق ولا مرؤة
jamalco[ عدد التعليقات: 5547 ] نشر منذ 31 دقيقة
بحول الله دنت نهايتهم الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين وعبداللات يقتص الله منه ويجتثو من جذورهم ويصبحو عبرة لمن يعتبر