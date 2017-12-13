بالفيديو.. إهمال مقاول يُعرض حياة المواطنين للخطر

عادل الحربي(صدى):

وثق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة إهمال من قبل أحد المقاولين وعدم التزامه بإجراءات السلامة في أحد المباني قيد الإنشاء.

وظهر في الفيديو أحد العمال وهو يلقى الأحجار من أعلى المبنى على حافلة نقل، دون مراعاة احتمالية سقوط أحداهم على أحد المارين بجوار المبنى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، معلقين ” ماذا سيحدث لو سقط مثل هذا الحجر على رأس طفل؟ “.

ودعا رواد التواصل الاجتماعي المسؤولين، بضرورة ضبط المقاول المسؤول عن هذا الإهمال والتعامل معه وإلزامه بتطبيق معايير السلامة والأمان.