” التعاون الإسلامي ” تؤكد: القدس خط أخطر

أنقرة(صدى):

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارته إلى القدس بدلًا من تل أبيب.

وقال الرئيس التركي، في كلمته خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في تركيا، إن ما فعله ترامب، هو بمثابة مكافأة للكيان الصهيوني على أفعاله الإرهابية، مشددًا على أن القدس خط أحمر، وإن إسرائيل دولة احتلال وإرهاب.

وشن ” أردوغان ” هجومًا على واشنطن، موجهًا الاتهام إليها بدعم المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي سيكون له تداعيات خطيرة.