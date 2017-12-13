بالصور .. زوجات لاعبي ” الريال ” بالعباءة الإماراتية

ماجد محمد(صدى):

قامت زوجات لاعبي فريق ريال مدريد بنشر صور لهن عبر موقع ” انستجرام ” أثناء تجولهم بالعاصمة الإماراتية ” أبو ظبي “.

وحرصت الزوجات على زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، أمس، وأظهرت الصور ارتدائهم الزي الخليجي المكون من عباءة وحجاب الرأس، تقديرا لحرمة المسجد.

وقام بالزيارة كلا من، خطيبة اللاعب تيو هيرنانديز، ووالدته، وزوجة اللاعب البرازيلي مارسيلو، وعائلة حارس المرمى كيلور نافاس.

يذكر أن، فريق ريال مدريد الإسباني يلتقي بالجزيرة الإماراتي، مساء اليوم، ضمن مباريات النصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.