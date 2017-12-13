” العلوم والتقنية ” : توطين 50% من الإنفاق العسكري في 2030

نايف السالم(صدى):

قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، أمس الثلاثاء، إن رؤية 2030 تعمل على زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين 50% من الإنفاق العسكري.

وأوضح الأمير تركي أن المؤتمر الدولي الخامس للحرب الإلكترونية الذي تنظمه وزارة الدفاع ومدينة العلوم والتقنية، يأتي لتمكين المتخصصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.

يُذكر أن لمؤتمر يتطرق إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، كما يصاحبه معرض متخصص لعرض أحدث ما تم إنتاجه في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.