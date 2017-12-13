افتتاح برامج التعليم عن بعد للدراسات العليا بجامعة أم القرى
أعلن الدكتور بكري عساس مدير جامعة أم القرى، افتتاح برامج التعليم عن بعد للدراسات العليا خلال العام الجامعي المقبل.
وبلغ عدد القاعات الافتراضية في بيئة التعلم الإلكتروني نحو 5 آلاف، مجهزة بأحدث الإمكانيات والتقنيات التعليمية.
وأشار ” عساس ” إلى عقد ورش عمل عاجلة لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها الكليات والأقسام العلمية بفرع الجامعة بالليث.
وأوضح ” عساس ” احتواء فرع الجامعة بالليث على عدد من التخصصات العلمية الملائمة مع متطلبات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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