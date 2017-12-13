افتتاح برامج التعليم عن بعد للدراسات العليا بجامعة أم القرى

حمود العنزي(صدى):

أعلن الدكتور بكري عساس مدير جامعة أم القرى، افتتاح برامج التعليم عن بعد للدراسات العليا خلال العام الجامعي المقبل.

وبلغ عدد القاعات الافتراضية في بيئة التعلم الإلكتروني نحو 5 آلاف، مجهزة بأحدث الإمكانيات والتقنيات التعليمية.

وأشار ” عساس ” إلى عقد ورش عمل عاجلة لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها الكليات والأقسام العلمية بفرع الجامعة بالليث.

وأوضح ” عساس ” احتواء فرع الجامعة بالليث على عدد من التخصصات العلمية الملائمة مع متطلبات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.