كابتن أردني متحديًا ” ترامب “: سنمر فوق القدس عاصمة فلسطين

عمان(صدى):

اتجهت أنظار العالم أجمع إلى القضية الفلسطينية بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وسط رفض عربي وعالمي.

وبدأت كل دولة في إعلان رفضها لهذا القرار على طريقتها الخاصة، عن طريق الإدانة أو إغلاق السفارة الإسرائيلية لديها، أو عدم استقبال أي مبعوث أمريكي أو اسرائيلي، بينما أبدت المملكة الأردنية رفضها من خلال رحلتها الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لكابتن إحدى طائرات الخطوط الملكية الأردنية المتجهة إلى مطار كيندي في الولايات المتحدة، يؤكد خلاله أن الرحلة ستبدأ مسارها من مطار الملكة علياء بعمان مرورًا بالعاصمة الفلسطينية القدس، لافتًا إلى أنها عاصمة فلسطين وليست إسرائيل.

وقال الكابتن للركاب ” أما مسارنا لهذا اليوم إن شاء الله مبدئيًا؛ سوف نبدأ من مطار الملكة علياء الدولي متجهين إلى الأراضي الفلسطينية، إن شاء الله فوق فلسطين، ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، ثم السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط “.