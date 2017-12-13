الأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز الحوار الوطني وهيئة الطيران المدني

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها عبر العربة المتنقلة عند مقري مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والهيئة العامة للطيران المدني في مدينة الرياض، بداية من يوم أمس الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول، ولمدة ثلاثة أيام.

وتخدم العربة كافة منسوبي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وهيئة الطيران المدني (رجال)، من خلال تقديمها لكافة خدمات السجل المدني من إصدار الهوية وتجديدها، إضافة إلى إصدار وتجديد سجل الأسرة وتسجيل واقعات الطلاق وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت “.

الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.