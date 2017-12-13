غدا .. أخر موعد للتقديم على وظائف تعليم تبوك

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة بتعليم تبوك أن أخر موعد للتقديم على الوظائف الشاغرة بالمنطقة غدا الخميس .

وقال أحمد المشهوري مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك، أن الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف، هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ويتراوح أعمارهم بين 25-50 عام ، وألا يقل عمر المتقدم لوظائف حراس المدارس لا عن 30 عام ،وإجادة القراءة والكتابة والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.

وأضاف، يشترط أن يكون لديهم خبرات سابقة، ووجود المؤهلات المناسبة، وأن يكون المتقدم أيضا مسجلا في برنامج الخدمة المدنية وإرفاق ما يثبت ذلك .