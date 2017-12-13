الأمم المتحدة تعلن نقل 13 موظفًا إغاثيًا من صنعاء إلى جيبوتي

نيويورك(صدى):

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، وصول 13 موظفًا من عامليها في المجال الإنساني إلى جيبوتي، بعد نقلهم من العاصمة اليمنية صنعاء على متن سفينة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: “ إن نقل الموظفين الأمميين هي عملية مؤقتة ” ، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية في جيبوتي “ تحققت من عملية النقل بشكل مستقل ” ، وفقًا لمؤتمر صحفي.

وأضاف فرحان حق أن “ 13 موظفًا أمميًا يعملون في المجال الإنساني، كانوا على متن سفينة مؤجرة من قبل برنامج الغذاء العالمي، تم نقلهم يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري من ميناء الحديدة اليمني، قد وصلوا بالفعل إلى جيبوتي ” .