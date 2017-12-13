عباس: الملك سلمان أكد أن لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

فلسطين المحتلة(صدى):

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد على نرضى بأي حل إلا بدولة لفلسطين عاصمتها القدس.

وقال ” عباس ” في كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي،: ” الملك سلمان أكد لي أن لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ونشكر السعودية على وقوفها مع قضيتنا منذ بدايتها “.

وأشاد عباس بمواقف المملكة العربية السعودية، في حل القضية الفلسطينية ودورها الرائد في الوقوف بحزم تجاه التعديات على المقدسات الإسلامية.