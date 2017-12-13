وزارة الكهرباء بالكويت تقرر قطع التيار الكهربي عن المتخلفين في سداد الفواتير

خالد الظفيري(صدى):

قررت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، تطبيق عقوبة قطع التيار الكهربائي على المتخلفين عن سداد الفواتير.

وجاء نص القرار كالآتي : ” يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي، أو القيام بإيصال التيار الكهربائي من دون الإجراءات المتبعة، أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي “.

وأضاف، ” إلى جانب عملية قطع التيار خمسة إجراءات أخرى لإيصال التيار والإضافة والتعديل في السكن الخاص، منها إنجاز معاملات إيصال التيار الجديد بواسطة الربط الإلكتروني، وتحميل صاحب السكن الخاص الذي يزيد حمل منزله على 350 كيلو واط بتخصيص موقع في حيز عقاره لتركيب محطة تحويل ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقاً لاحتياجات الشبكة “.

وتضمن القرار أيضا، ” أنه في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة، يحق للوزارة قطع التيار ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة دون إنذار على نفقة المخالف، حيث لا يتم إيصال التيار مرة أخرى إلا بإجراءا “.

يذكر أن، التصريحات السابقة لمسئولي الوزارة كانت تؤكد على عدم قطع الكهرباء عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته.