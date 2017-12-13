دراسة: الرجل الذي يعطي انطباعاً بالأمان أكثر نجاحا
كشفت دراسة حديثة ، أن الرجل الذي يعطي انطباعاً بالأمان والثقة، أكثر نجاحاً مع النساء من الرجل الوسيم فقط .
وبينت الدراسة ، أن الرجال الذين يبتعد مظهرهم عن معايير الجمال التقليدية، يتصرفون بثقة أكثر مع النساء، ويكسبونهن بسهولة أكبر من الرجال الأكثر جاذبية جسدياً.
هذه الدراسة جمعت 96 رجلاً و103 امرأة في جلسات مواعدة سريعة، بشرط ألا تستغرق المناقشة أكثر من ثلاث دقائق. وخرجوا منها باستنتاج أن “الرجال الذي يعتقدون أنهم أجمل مما هم، لديهم أفضلية إثارة اهتمام النساء”. هذا الفائض من الثقة بالنفس هو الذي يولّد النجاح مع النساء.
تشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشعرون أنهم أقل تقيداً بمظهرهم الجسدي، ليسوا فقط الأكثر نجاحاً مع النساء، لكنهم ينقلون أيضاً هذه الخاصية لأولادهم.
كما يظهر أن الرجال الجذابون لديهم ميل أكبر إلى الخيانة.
وهكذا نحن نعرف الآن شيئين عن الرجال الأكثر جاذبية: النساء يفضلنهم صادقين، ويتمتعون بمظهر بعيد عن معايير الجمال الكلاسيكية؛ وهذا مثبت علمياً.
برق[ عدد التعليقات: 11196 ] نشر منذ 42 دقيقة
الأمان لا يٌمنح الا من الرجل المكتمل الرجوله ، والعهود والمواثيق لا يقطعها
على نفسه الا رجل
والمرأه وش تبي بواحد لعّاب او خاين او غدار حتى لو كان وسيم وجذاب ،
ممكن يغدر بها وممكن يفضحها ، وممكن ينهي حياتها ومستقبلها
ترى والله اني انبذ النوعيات ذي بكل اشكالهم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 26 دقيقة
(واخذنا منكم ميثاقاً غليظا)
والأمان ينطوي تحت هذا الميثاق
ومن وفى بهذا الميثاق ان كان وسيما زاده وسامه
وان اخل به كان قبيحا وان كان جميلا
والبعيدون عن معايير الجمال كما ذكر –ان التزموا بالميثاق ومنحوا الأمان فهم الاجمل-