دراسة: الرجل الذي يعطي انطباعاً بالأمان أكثر نجاحا

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن الرجل الذي يعطي انطباعاً بالأمان والثقة، أكثر نجاحاً مع النساء من الرجل الوسيم فقط .

وبينت الدراسة ، أن الرجال الذين يبتعد مظهرهم عن معايير الجمال التقليدية، يتصرفون بثقة أكثر مع النساء، ويكسبونهن بسهولة أكبر من الرجال الأكثر جاذبية جسدياً.

هذه الدراسة جمعت 96 رجلاً و103 امرأة في جلسات مواعدة سريعة، بشرط ألا تستغرق المناقشة أكثر من ثلاث دقائق. وخرجوا منها باستنتاج أن “الرجال الذي يعتقدون أنهم أجمل مما هم، لديهم أفضلية إثارة اهتمام النساء”. هذا الفائض من الثقة بالنفس هو الذي يولّد النجاح مع النساء.

تشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشعرون أنهم أقل تقيداً بمظهرهم الجسدي، ليسوا فقط الأكثر نجاحاً مع النساء، لكنهم ينقلون أيضاً هذه الخاصية لأولادهم.

كما يظهر أن الرجال الجذابون لديهم ميل أكبر إلى الخيانة.

وهكذا نحن نعرف الآن شيئين عن الرجال الأكثر جاذبية: النساء يفضلنهم صادقين، ويتمتعون بمظهر بعيد عن معايير الجمال الكلاسيكية؛ وهذا مثبت علمياً.