الأخضر يُشارك في ” خليجي 23 ” بـ 6 لاعبين غير سعوديين

ماجد محمد(صدى):

أكدت إدارة المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، أن قائمة لمنتخب المشاركة في بطولة ” خليجي 23 ” بالكويت، تضم 6 لاعبين غير سعوديين من مواليد المملكة.

وأوضحت الإدارة أن اللاعبين مواليد المملكة المشاركين في البطولة هما ” سالم علي يحيى، همام سالم، جابر عيسى، أحمد أشرف، علي النمر، وعبدالقدوس عطية “.

يُذكر أن اتحاد كرم القدم السعودي أعلن أمس الثلاثاء، عن قائمة الأخضر بمشاركة 24 لاعبًا في بطولة الخليج ” خليجي 23 ” في نسختها القادمة بالكويت، والتي ستنطلق في 22 ديسمبر الجاري.