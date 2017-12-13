الأخضر يُشارك في ” خليجي 23 ” بـ 6 لاعبين غير سعوديين
أكدت إدارة المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، أن قائمة لمنتخب المشاركة في بطولة ” خليجي 23 ” بالكويت، تضم 6 لاعبين غير سعوديين من مواليد المملكة.
وأوضحت الإدارة أن اللاعبين مواليد المملكة المشاركين في البطولة هما ” سالم علي يحيى، همام سالم، جابر عيسى، أحمد أشرف، علي النمر، وعبدالقدوس عطية “.
يُذكر أن اتحاد كرم القدم السعودي أعلن أمس الثلاثاء، عن قائمة الأخضر بمشاركة 24 لاعبًا في بطولة الخليج ” خليجي 23 ” في نسختها القادمة بالكويت، والتي ستنطلق في 22 ديسمبر الجاري.
أبونايف[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
المنتخب مافيه الصعباوي ويحي الشهري والعابد ولا بريال
اجل الهزاع المعاق ياشيخ روح
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب وش اللي حادكم عالمشاركة دام ما تهمكم البطوله .. يعني لو هزمتنا الكويت 8 / 0 التاريخ بيسجلها على المنتخب السعودي والتاريخ ما يرحم ما يهمه من اللي شارك