أجهزة طبية جديدة.. أولى ثمرات تعاون شركة ” أبوحيمد ” ومستشفى حوطة سدير

سعيد العجل(صدى):

وفّرت شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد للتجارة والاستثمار ، عدد من الأجهزة الطبية لوحدة الكلى بمستشفى حوطة سدير ،في أولى ثمرات الشراكة المجتمعية بين الشركة والمستشفى ، إسهاماً منها في توفير احتياجات وحدة الغسيل الكلوي ، ومبادرةً ورغبةً في تحقيق أهداف هذه الشراكة وتجسيدها على أرض الواقع .

وأكد الأستاذ عبدالرحمن أبوحيمد رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد للتجارة والاستثمار أن العناية الطبية لم تعد مسؤولية المنشآت والقطاعات الصحية فحسب ، وإنما تشارك في ذلك كثير من الشركات والمؤسسات والأفراد، منوهاً أن المبادرات المجتمعية مسؤولية واستراتيجية تتبناها الجهات الخيرية ، لافتاً إلى الدور البارز الذي يجسده أبناء سدير ورجالاته في دعم وتعزيز تلك المبادرات والمساهمات التي تخدم المواطن في المقام الأول ، والمجتمع بمختلف شرائحه .

وأشاد ” أبوحيمد ” بجهود وزارة الصحة وسعيها في تعزيز المبادرات الصحية والشراكات الإستراتيجية مع الجهات الخيرية ورجال الأعمال والتي تسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030، من خلال تبني الاتفاقيات والشراكات ، باستراتيجية واضحة أوجدت من خلالها مصادر دعم مساندة ومعززة من أداء المنظومة الصحية في وطننا الغالي ، مثنياً على جهود وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في مباركة ودعم وتبني هذه الشراكات المجتمعية الإيجابية والتعاون مع المستثمرين ومحبي الخير للمساهمة في مشاريع وبرامج الصحة لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي .

وأضاف : ” لقد أثمرت هذه الشراكة بين شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد المحدودة ومستشفى حوطة سدير ، بتحقيق أولى رغباتنا وتمكيننا لدعم وحدة الغسيل الكلوي ، استشعاراً بالمسوؤلية تجاه مرضى الفشل الكلوي – شفاهم الله – ،ومن هذا المنطلق جرى التنسيق مع إدارة المستشفى لإيجاد تعاون تعود ثمرته للمرضى ، إذ تم تعميد عدد من الشركات لتوفير : جهاز غسيل كلوي ، وسرير كهربائي ، وجهاز تخطيط قلب ، وكرسي غسيل كلى مع ميزان ، لوحدة الغسيل الكلوي ”

بدوره ثمن مدير مستشفى حوطة سدير عبدالرحمن المزروع لشركة ” أبوحيمد” هذه المبادرة والدعم الغير مستغربة ، والذي عرف عنها دعمها المستمر للقطاع الصحي ، وخاصةً وحدات الغسيل الكلوي .