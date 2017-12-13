بالصور.. ” صحة الرياض ” تحتفي باليوم العالمي للايدز

سعيد العجل(صدى):

احتفت ” صحة الرياض ” مؤخرا باليوم العالمي للايدز ،وقالت انه تم تدريب الاطباء والطبيبات والممرضين والممرضات في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصه داخل الرياض على مدار شهرين .. على طريقة الفحص السريع والتثقيف والمشورة ضد هذا المرض .

وأضافت ” صحة الرياض ” أنه يتم في عدة مواقع محددة تقديم الفحص السريع للايدز حيث ان النتيجة تظهر في نفس اللحظة ، وايضا تقدم المشورة والتثقيف لمراجعي عدد من المراكز الصحية عن الممارسات الخاطئة التي ينتج عنها انتقال المرض بين افراد المجتمع وهناك خطة مستقبليه لهذا العام لدعم العيادات في المراكز الصحيه لتقديم تثقيف صحي عن هذا المرض داخل المدارس التابعة لكل حي تتواجد به العيادة .

ويشار أنه تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للايدز والمشورة برعاية مدير عام الشؤن الصحيه د. ناصر بن فالح الدوسري وحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجيه الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة ، وتضمن المعرض استعراض للعمل المقام لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب ( الايدز ) وطرق الوقاية منه في عدد من المراكز والقطاعات والمستشفيات المشاركه من خارج وداخل منطقة الرياض .

كما تشمل الفعاليات ، عيادة مشورة وفحص سريع متنقلة تستهدف الاماكن العامة وتقدم الخدمة يومين بالاسبوع ( منتزة البجيري ، سوق العزيزية للطيور ، الاسواق ، ممشى الملك عبدالله و مواقع مختلفة .

وتسعى ” صحة الرياض ” لوضع خطة للتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضه بالرياض لاستهداف التجمعات الرياضية كـ مباريات كرة القدم والالعاب الاخرى ،وذلك لتوعية المجتمع بخطورة هذا المرض وسبل الوقايه منه .