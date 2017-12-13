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بالفيديو.. ميريام فارس تشعل المسرح برقصها المثير

بالفيديو.. ميريام فارس تشعل المسرح برقصها المثير
نورة الشهري(صدى):

أبهرت النجمة ميريام فارس جمهورها خلال إحدى الحفلات ، برقصها المثير على المسرح .

وظهرت ميريام عهلى المسرح وهي ترتدي فستان أبيض مرصع الأحجار ، وشعرها الكيري مسدول على ظهرها ، وأدت عدد من الرقصات ما أشعل حماسة الجمهور الذي يظل يصفق ويهتف بأسمها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3117 ] نشر منذ 1 ساعة

أبهرت !!* هي من زمان وهي مبهرة ** وخاصةً لما تحويها !!!! *
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تخلي اللي قلبة أخضر يسوي له مرزعة كامله** هههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **

[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 47 دقيقة

مساكين هؤلا كم احرمهم واشفي عليهم إلا يعلمون ان هناك موت وحساب ثم جنة او نار لقد أتعبت من بعدك يامريام فارس هنيئا لكي

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