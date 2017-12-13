بالفيديو.. ميريام فارس تشعل المسرح برقصها المثير
أبهرت النجمة ميريام فارس جمهورها خلال إحدى الحفلات ، برقصها المثير على المسرح .
وظهرت ميريام عهلى المسرح وهي ترتدي فستان أبيض مرصع الأحجار ، وشعرها الكيري مسدول على ظهرها ، وأدت عدد من الرقصات ما أشعل حماسة الجمهور الذي يظل يصفق ويهتف بأسمها .
رااايق[ عدد التعليقات: 3117 ] نشر منذ 1 ساعة
أبهرت !!* هي من زمان وهي مبهرة ** وخاصةً لما تحويها !!!! *
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تخلي اللي قلبة أخضر يسوي له مرزعة كامله** هههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 47 دقيقة
مساكين هؤلا كم احرمهم واشفي عليهم إلا يعلمون ان هناك موت وحساب ثم جنة او نار لقد أتعبت من بعدك يامريام فارس هنيئا لكي
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 45 دقيقة
للتعديل ………كم ارحمهم واشفق عليهم