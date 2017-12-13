بالفيديو.. ميريام فارس تشعل المسرح برقصها المثير

نورة الشهري(صدى):

أبهرت النجمة ميريام فارس جمهورها خلال إحدى الحفلات ، برقصها المثير على المسرح .

وظهرت ميريام عهلى المسرح وهي ترتدي فستان أبيض مرصع الأحجار ، وشعرها الكيري مسدول على ظهرها ، وأدت عدد من الرقصات ما أشعل حماسة الجمهور الذي يظل يصفق ويهتف بأسمها .