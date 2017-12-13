أمانة عسير تنهي إجراءات 161 ألف معاملة خلال عام

أبها(صدى):

كشف تقرير إحصائي أعدته إدارة تقنية المعلومات بأمانة منطقة عسير عن إنهاء إجراءات 161 ألف معاملة صادرة وواردة خلال السنة الماضية 1438هـ .

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس سامي عبد الرحيم المالكي أن المعاملات الواردة بـلغت 11367 ، وسجلت المعاملات الصادرة 47987 ، في حين صدرت الأمانة 48834 معاملة لجهات خارجية، و38779 معاملة تم توريدها على النظام الإلكتروني.

وأضاف المهندس المالكي أن الأمانة تهتم بالتطوير التكنولوجي وتقنية المعلومات وتوفير سرعة التواصل وتسهيل إجراء التعاملات المختلفة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة بهدف تطوير نظام التعاملات الإلكترونية من خلال الربط مع جميع بلديات المنطقة والفروع التابعة لها.