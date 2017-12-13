هيئة التقييس تصدر عددًا جديدًا من مجلة التقييس الخليجي

واس(صدى):

صدر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون العدد الـ 19 من مجلة ” التقييس الخليجي ” ، تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بالرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي يوضع على منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية ولعب الأطفال كدليل على سلامتها وأمان استخدامها.

و” التقييس الخليجي ” هي مجلة دورية متخصصة تعنى بشؤون التقييس والأنشطة المرتبطة به، وتهدف إلى المساهمة في نشر التوعية بأنشطة التقييس، والتعريف بأهمية المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وبدور التقييس في حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة.

واشتمل العدد على مجموعة من أخبار وأنشطة وفعاليات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وكذلك أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الرمز الخليجي لتتبع المطابقة هو رمز يتكون من شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة QR Code ورقم الجهة المقبولة، ويوضع على منتجات الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ولعب الأطفال كدليل على سلامتها وتحقيقها لشروط ومتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويمكن للمستهلك معرفة مدى مطابقة منتجات الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال والتحقق من بياناتها الخاصة كإسم المنتج، وبلد المنشأ،و الشركة المصنعة، من خلال المسح على رمز الاستجابة السريعة (QR-Code) عن طريق أجهزة الهواتف الذكية.