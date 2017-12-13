“عباس ” محذرًا: لا سلام ولا استقرار بدون القدس عاصمة لفلسطين
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دعم الدول العربية والعالم كله للقضية الفلسطينية، ووقوفهم بجانبها.
ووصف ” عباس ” فى كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي، قرار واشنطن بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة ” هدية للحركة الصهيونية “.
ورفض ” عباس ” القرار مستنكرًا ” لا سلام ولا استقرار بدون القدس عاصمة لفلسطين “.
وأعلن ” عباس ” رفضه الشديد لتدخل الولايات المتحدة في عملية السلام، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” القدس عاصمة لإسرائيل.
سامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
فلسطين ليست دولة عربية ولا تركية ولا يونانية فلسطين دولة اسلامية ودولة صهيونية
مغرد[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 54 دقيقة
فلسطين نعم ليست دوله اسلاميه ولكنها يهوديه وجزا بسيط اسلامى لان الا نبيا نزلوا على بنى اسرائيل فى بلدهم فلسطين المفروض يتعا يشون ولكن اصبحت القضيه الفلسطينيه يكسبون منها فلوس روووسا فلسين والا حزاب ولا يريدون الحرب تنتهى ما قصرت السعوديه جمعتهم بمكه وراحوا واختلفوا لان كل واحد له مصالح ولا يغركم صياحهم يبون فلوس من العرب اغلبهم تجارا خارج فلسين وبعدين الفلسطنيين يعملون مع الا سرا ئليين ومن بنا الحا ئط هم عماله فلسطينيه كلها تجاره شوف الا ن بعد قرار ترامب الملابس والسلاح اصبح تجاره رابحه فى فلسطين لا تصدقون الصياح كلها يبون قصور فى جنيف وسويسرا ويبون فلوس من الدول العربيه والله انهم متفقين مع اليهود ومتعا يشين سوا ما بينهم شى
مغرد[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا عباس ريحنا خلاص من صياح سواها يا سر كفرات قدامك واخذ مليارات اجا زاته فى قصوره على البحر فى جنيف بلا بكش