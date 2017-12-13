“عباس ” محذرًا: لا سلام ولا استقرار بدون القدس عاصمة لفلسطين

فلسطين المحتلة(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دعم الدول العربية والعالم كله للقضية الفلسطينية، ووقوفهم بجانبها.

ووصف ” عباس ” فى كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي، قرار واشنطن بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة ” هدية للحركة الصهيونية “.

ورفض ” عباس ” القرار مستنكرًا ” لا سلام ولا استقرار بدون القدس عاصمة لفلسطين “.

وأعلن ” عباس ” رفضه الشديد لتدخل الولايات المتحدة في عملية السلام، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” القدس عاصمة لإسرائيل.