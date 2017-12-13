بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد مستشفى رنيه العام ويستمع لهموم المرضى

نايف السالم(صدى):

وقف الأميرعبدالله بن بندر نائب أمير مكة، اليوم الأربعاء، على عدد من المشروعات بمحافظة رنيه؛ خلال جولته التفقدية.

وراقب الأمير عبد الله بن بندر الأوضاع بمستشفى رنيه العام؛ واستمع إلى شكاوى وهموم المرضى، والمراجعين، في بداية زيارته للمحافظة.

وتفقد نائب أمير مكة مشروع مبنى الضمان الاجتماعي، والذي يتم الإعداد لافتتاحه في شهر ذي الحجة المُقبل.

كما وقف على مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة؛ والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى به حتى الأن.