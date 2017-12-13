” حماية المستهلك ” تُناشد المواطنين بالإبلاغ عن ارتفاع الأسعار

عادل الحربي(صدى):

ناشدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بمساعدة المملكة في خطة التنمية والتطوير التي تسعى لها، والكشف عن الفاسدين.

وطالبت الجمعية المواطنين بالإبلاغ الفوري في حالة ملاحظة ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع بمنافذ البيع في مختلف مناطق الممكلة بعد الإعلان عن حساب المواطن.

وأوضحت أنه يتم تقديم البلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” للأجهزة الذكية.