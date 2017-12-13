مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تختتم دورة ” العناية باليدين “

نايف السالم(صدى):

بالتعاون مع كلية التدريب التقني والمهني للبنات بمكة ومتمثلة في المدربة الاستاذة /شروق عبدالهادي المالكي وإشراف مشرفه برامج التدريب التقني بالمؤسسة الاستاذة / اميرة عابد الجابري دورة ” العناية باليدين ” وذلك بواقع 3 أيام بالأسبوع ومعدل 12 ساعة وعدد متدربات 10 نزيلات.

تهدف الدورة الى اكساب الفتاة المهارات الأساسية للعناية باليدين وذلك لتهيئتهم لسوق العمل.

وتضمنت الدورة عدة محاور مهمه منها: التعرف على ادوات العناية اللازمة لليدين وشرح مفصل عن السنفرة وحمام الزيت لليدين واهم المواد المستخدمة في ذلك ، كما تم التطبيق العملي لطلاء الاظافر وازالته وتطبيق الفرنش وتم تدعيم البرنامج بمعلومات إضافية عن طرق عمل ماسكات لليدين .

وفي نهاية الدورة شكرت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات الاستاذة / بدور بنت هزاع الراجحي الشريف المدربة والقائمات على البرنامج.