” العدل ” توضح حكم عدم إلتزام ” مكفول ” بسداد أقساطه الشهرية

حمود العنزي(صدى):

تستمر وزارة العدل في حملاتها المعرفية عن طريق تقديم مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم وتفسيرها إلى المواطنين، سعيًا لنشر الثقافة العدلية وإلمام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأكدت الوزراة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن في حالة شراء مكفول لسيارة عن طريق التقسيط الشهري ولم يسدد الأقساط الشهرية الواقعة عليه، يحق لبائع السيارة مطالبة الكفيل المسئول عن هذا الشخص برد ثمن السيارة للبائع وتسليم الباقي من الأقساط الشهرية عند حلولها.