الاستغناء عن سيارات الوقود يقلل نسبة الوفيات بمعدل 45 ألف حالة

متابعات(صدى):

تشير التقارير الخاصة بفريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ ” سي 40 ” أنه أذا تم الاستغناء عن السيارات العاملة بالوقود ستقل نسبة الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء سنويا بمعدل 45 ألف حالة.

وتبعًا لرئيسة بلدية باريس أيدالغو التي تضم ما يقرب من 91 مدينة ملتزمة بمكافحة التغير المناخي، عزمت 12 مدينة كبيرة منها لوس انجلوس وباريس ومكسيكو وسياتل الاستغناء عن السيارات العاملة بمصادر الطاقة الأحفورية بقدوم عام 2030.

وأوضح أيدالغو خلال مؤتمر مع أرنولد شوارزينيغر مؤسس منظمة ” ار 20 ” التي تضم حكومات إقليمية في 2030، أن بسبب هذا القرار سيقل مستوي الجزئيات الدقيقية في باريس وفي هذه المدن ال 11 الأخرى بحدود 1.3 ميكروغرام في المتر المكعب.

وتوصلت تقارير لمجموعة سي 40 ألي المعتمدة، على ما يقرب من مئة دراسة علمية أن هذا التراجع في معدلات الجزئيات الدقيقية المضرة سيؤدي منع حدوث 400 وفاة مبكرة سنويا.

مشيرة إلى أذا توصلت المدن أكملها في ” سي 40 ” إلى تقليل معدلات الجزئيات الدقيقية بمعدل 2.5 ميليغرام في المتر المكعب من المكن تفادي أكثر من 45 ألف وفاة.

وقال أرنولد شوارزينيغر ” لنا الحق في التحكم بالهواء الذي نتنفسه “.