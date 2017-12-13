بالصور.. ‏أمانة ‎الشمالية تواصل أعمال الصيانة لإستقبال مياه الأمطار

خالد الضبيبي(صدى):

تواصل إدارة التشغيل أعمال صيانه الشبكة والتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه الأمطار و تعمل على صيانة ونظافة المصائد المطرية وإزالة المخلفات أولاً بأول .

وذكر وكيل الأمين لتعمير والمشاريع المهندس محمد حزام بأن الأمانة تولى اهتماما خاصا بتنظيف المصائد والتأكد من جاهزية الشبكة استعدادا لموسم الأمطار لهذه العام تنفيذًا لتوجيهات سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد‎.

وأشار وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد حزام بأن فرقة الصيانة الذاتية تعمل وفق خطط معدة مسبقاً لتكون على أتم الاستعداد لمؤسم الأمطار لكل عام.