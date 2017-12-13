بالفيديو .. مروة محمد: الجمهور يحبون المشاهير ويشاركونهم تفاصيل حياتهم
صرحت الفنانة والإعلامية السعودية مروة محمد عن حب الجماهير لعدد من المشاهير الذين يشاركونهم تفاصيل حياتهم .
وقالت مروة خلال لقاء تليفزيوني في إجابتها على سؤال مقدم البرنامج عن رأيها في الأزواج الذين ينشرون حياتهم اليومية ، فأجابته ، الجمهور يحب هذا .. فهم يحبون المشاهير يشاركونهم تفاصيل حياتهم وخاصة إذا كانوا زوجان متحابين ولهما شخصيتهما مثل الدكتورة خلود وزوجها أمين .
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