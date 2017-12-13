أمير المدينة: توطين الوظائف سيقلص من البطالة في المنطقة

عادل الحربي(صدى):

ترأس الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف بالمنطقة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنور عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، ” الأمير فيصل بن سلمان يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف بالمنطقة ، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل ويؤكد أن توطين الوظائف سيقلص من البطالة في المنطقة “.

وأكد الأمير فيصل، خلال اجتماعه على أهمية توطين الوظائف بالمنطقة للحد من نسبة البطالة، كما حث سموه اللجنة التنفيذية على أهمية توطين الوظائف النسائية بما يتوافق مع حاجة السوق .