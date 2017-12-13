هيئة السياحة بالنماص تسجل موقعين جديدين بسجل الآثار الوطني

أبها(صدى):

أعلن مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، بتسجيل موقعين أثريين جديدين في محافظة النماص.

وقال العمرة، أن منطقة عسير تضم الكثير من المواقع الأثرية ، التي تعد ثروةً وطنيةً تُبرز التراث الحضاري للمملكة، وأكد أنه يجري تسجيل مواقع أخرى تعود للعصر الإسلامي.

كما أوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة النماص، ظافر العمري، أن النماص تعتبر من أهم الأماكن التي تحتوي على المواقع الأثرية، حيث تسجل محافظة النماص ٣٥ موقعاً من مواقع التراث الثقافي بسجل الآثار الوطني.