تطبيق مقياس الدراسة بمدارس الحد الجنوبي

تركي السالم(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، اليوم، تطبيق مقياس الدارسة لبحث الأمن النفسي وعلاقته بالانضباط المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس الحد الجنوبي.

ووفقاً لمشرف لجنة البحوث والدارسات النفسية محمد قحل ، فإن تطبيق المقياس تم تنفيذه في إسكانات ” الحصمة ورمادة والخارش وديحمه والروان ” ، وذلك في (18مدرسة ) وشارك فيه (20) مشرفًا ومرشدًا طلابيًّا وباحثًا ممن يحملون شهادة الماجستير والدكتوراة في التوجيه والإرشاد.

وأشار قحل ، إلى أن هذه الدراسة هي مبادرة متميزة ورائدة من إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم جازان تهدف إلى تقديم خدمات نفسية وتربوية مبنية على دراسة علمية لأبنائنا الطلاب في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بطلاب الحد الجنوبي ومساعدتهم في المجالات كافة.