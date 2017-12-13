قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من محافظتي رام الله ونابلس

القدس المحتلة(صدى):

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي رام الله ونابلس، طالت تسعة فلسطينيين .

وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس بعد عملية دهم وتفتيش لمنازلهم .

وفي شأن أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف من مدينة رام الله، وثلاثة آخرين من بلدة سلود شرق رام الله، وداهمت عدة منازل في البلدة .