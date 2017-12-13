ضربة أمريكية لعربة مفخخة تابعة لحركة الشباب في الصومال

مقديشيو(صدى):

نفذت القوات الجوية الأمريكية، صباح أمس الثلاثاء، ضربة جوية استهدفت عربة مفخخة خارج مقديشو، بعد أن اعتبرتها تمثل ” تهديدا ” للعاصمة.

ووقعت الضربة الجوية على بعد 65 كيلو متر جنوب شرق مقديشو، بعد مقتل 512 شخصا في تفجير شاحنة في العاصمة الصومالية في أكتوبر الماضي.

وأكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان لها، أن هذه الضربة تدعم القوات الشريكة لهم عبر التخلص من تهديد يستهدف سكان مقديشو.

وأشارت قيادة أفريقيا إلى عدم سقوط أي ضحية مدنية جراء الضربة، مؤكدة أن العربة كانت محملة بتفجيرات محلية الصنع تابعة لحركة الشباب.

ويذكر أن الحركة تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية، منذ عام 2007.