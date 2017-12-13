قطر ترتقب عجزًا بقيمة 7.7 مليار دولار في موازنة 2018

طلال الضوي(صدى):

ترتقب وزارة المالية القطرية وصول العجز في موازنة قطر للعام 2018 حوالي 7,7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وأعلنت الوزارة أنه من المتوقع وصول الانفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، بحسب ما جاء في بيان لها.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من أربع دول عربية، واتهامها بدعم الإرهاب.

يذكر أنه نعمت قطر مدة طويلة بالنمو المتسارع للاقتصاد، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز، ثم بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2022.