تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 4 أسابيع

واشنطن(صدى):

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشره 0.15 إلى 93.941 بعدما ارتفع إلى 94.219 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وهبط الدولار مقابل الين 0.2 إلى 113.35 بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع 113.75 ين يوم الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.15 إلى 1.1757 دولار بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.17175 يوم الثلاثاء ذاته.

وجاءت هذه التقلبات بعدما حسم المرشح الديموقراطي المعركة الانتخابية المحتدمة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما شديدة المحافظة، ما يقلص الأغلبية الطفيفة بالفعل للجمهوريين في المجلس.

وكان الدولار قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة بدعم بيانات أفضل من المتوقع لأسعار المنتجين يوم الثلاثاء، وقبل موافقة متوقعة بالإجماع على رفع سعر الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ” البنك المركزي الأمريكي ” اليوم.