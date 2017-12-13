إدارة الاتحاد تفتح ملفات تجديد عقود اللاعبين المحليين

طلال الغامدي(صدى):

قامت إدارة نادي الاتحاد بفتح ملفات تجديد عقود اللاعبين المحليين لاقتراب قضاءهم فترة الستة أشهر، وعلى رأسهم اللاعبين فهد المولد و جمال باجندوح، وحارس المرمى عساف القرني.

وأرسلت الإدارة عروض اللاعبين إلى موكليهم تمهيداً لإجراء الاتفاق معهم والتوقيع على التجديد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، تنتظر الإدارة الرد النهائي للعروض المقدمة، حرصا منها على التمسك بلاعبيها الذين حققوا أداءً متميزا مع الفريق.

يذكر أن، جماهير الاتحاد طالبت الإدارة الفترة الماضية بالحفاظ على لاعبي الفريق وعدم منح الفرصة للفرق المنافسة للتواصل والتعاقد معهم.