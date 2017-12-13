إثيوبيا تحجب ” فيس بوك وتويتر ” بعد قتل 6 أشخاص

أديس أبابا(صدى):

قامت السلطات الإثيوبية، أمس الثلاثاء، بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء على رأسها موقعي “فيس بوك وتويتر”، بعد تصاعد الاشتباكات بين الجماعات العرقية في البلاد.

وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا أديسو أريغا، إن العنف في بلدة تشيلينكو أودى بحياة ستة أشخاص، مشيرًا إلى فتح تحقيق في هذه القضية التي تسببت في مقتل مدنيين أبرياء.

يُذكر أن بعض المسؤولون الإقليميون في أوروميا يتهمون قوات خاصة من منطقة صومالية مجاورة بارتكاب فظائع ضد عرقية أوروموس، ما يُزيد من أعمال العنف.