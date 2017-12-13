الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علمية عن ” خطر الحوثيين وبيان فساد معتقدهم ” غداً

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، ندوة علمية بعنوان: (خطر الحوثيين وبيان فساد معتقدهم) , يوم غدٍ الخميس ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، وذلك بعد صلاة المغرب.

ويشارك في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي , وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، كما تحظى الندوة بتعليق سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للأفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ . يشار إلى أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ سيقوم بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع (هنا).