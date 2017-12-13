تطبيقات توجيه المركبات تستقبل يوميًا 777 موظفًا جديدًا

نايف السالم(صدى):

كشف مسؤول في وزارة وهيئة النقل العام، انضمام 777 سعوديًا يوميًا للعمل بسيارتهم الخاصة، في تطبيقات توجيه المركبات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، و كان عدد المسجلين في شهر يوليو الماضي يصل إلى 112.8 ألف سعودي.

وأدلى المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله المطيري، أمس، أن أكثر من 220 ألف سعودي يعملون بمركباتهم عبر تطبيقات توجيه المركبات، إضافة إلى 4% غير سعوديين.

وهذا يعني ارتفاع السعوديين العاملين بهذه التطبيقات خلال 138 يومًا، بنسبة 107.2 ألف سعودي، بمتوسط 776.8 ينضم يوميًا للعمل.

وكانت قد وقعت هيئة النقل العام أبريل الماضي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.