ضبط 6 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة في محل تجاري بـ المدينة
شنت الفرق الرقابية بالمدينة، اليوم الأربعاء، حملة تصحيحية، في منطقة بلدية الحرم؛ لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت أمانة المدينة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحملة تضمنت زيارة منشآتين صحية و 14 محل تجاري، أسفرت عن إتلاف 6 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك، بالاضافة لرصد حالات تدني مستوى النظافة العامة لعدد من المحلات.
وأكدت على أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات، و الغرامات على المحلات المخالفة وتم إغلاق احد المحلات لمخالفة الاشتراطات.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6645 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله . حسبي الله علاهم .😡😡.