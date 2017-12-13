ضبط 6 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة في محل تجاري بـ المدينة

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية بالمدينة، اليوم الأربعاء، حملة تصحيحية، في منطقة بلدية الحرم؛ لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت أمانة المدينة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحملة تضمنت زيارة منشآتين صحية و 14 محل تجاري، أسفرت عن إتلاف 6 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك، بالاضافة لرصد حالات تدني مستوى النظافة العامة لعدد من المحلات.

وأكدت على أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات، و الغرامات على المحلات المخالفة وتم إغلاق احد المحلات لمخالفة الاشتراطات.