9 وصفات طبيعية لصوت ناعم وجميل

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أم الصوت الأنثوي الناعم له تأثير خاص على مستمعيه، ولا سيما على الرجال، فصوت الأنثى الناعم الرقيق يجعل كلماتها تمرّ بسلاسة على الأذن، أو يساعدها على احتراف الغناء، أو العمل كمذيعة، إلا أنّ العديد من الإناث يعانين من مشكلة خشونة الصوت، لذلك سوف نقدم لك 8 وصفات طبيعية لتنعيم الصوت، وهي:

1- تناول شاي الأعشاب مثل الزنجبيل إمكانية تحليته بالعسل ممّا ينعّم الصوت، ويقلّل البلغم.

2- تناول فنجان من الزبدة والعسل.

3- تناول كوب من شاي الزعتر المحلى بالقليل من سكر النبات لمدّة شهر.

4- تناول ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي يومياً، ثمّ تناول كوب من اليانسون الفاتر.

5- تناول سكر النبات، وذلك لمقدرته على تنعيم الصوت، وتلين الأمعاء، وتخفيف احتقان الحنجرة، والصدر.

6- وضع ربع ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر، ثمّ المضمضة به.

7- استنشاق بخار الماء المضاف إليه القليل من دهن الكافور، أو زيت النعناع مما يعزّز الدورة الدموية، ويوفر الرطوبة التي تليّن الصوت، والحلق.

8- تناول كوب من عصير الجزر المحلّى بالعسل الطبيعي على الريق مع إمكانية إضافة القليل من عصير الحامض.

9- الغرغرة بمغلي ورق الزيتون الأخضر في لتر من الماء، وذلك قبل الخلود للنوم.