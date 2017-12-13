وفد ديوان المظالم يزور دار القضاء العالي بالقاهرة

نايف السالم(صدى):

استقبلت محكمة النقض المصرية، أمس الثلاثاء، وفد قضائي رفيع المستوى من ديوان المظالم برئاسة عضو المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي السعودي.

وتناول اللقاء استعراض للنظام القضائي في الدولتين، ومدى إمكانية التقارب بين النظامين والإطلاع على نظام العمل بمحكمة النقض؛ لإمكان إعداد نظام مماثل بالمملكة في الطعون، وفي عمل نيابة النقض، والمكتب الفني بالمحكمة.

والتقى الوفد خلال الزيارة برئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل بعبش.