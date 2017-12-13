تسجيل بيانات مستخدمي ” أتش بي ” خلال ثغرة

واشنطن(صدى):

قامت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال الحاسوب والتكنولوجيا بحل مشكلة تسجيل الحواسيب لكل ما يكتبه المستخدمون . وأكدت أنها لم تستخدم هذه الثغرة للتجسس على بيانات المستخدمين بل كانت الثغرة لمساعدة المطورين على إصلاح الأعطال التي قد تصيب لوحة الحاسوب.

وأكتشف مايكل ما ينغ الباحث في قضايا الأمن الإلكتروني، هذه الثغرة التي تعتبر انتهاكا لخصوصية المستخدمين وحدد مايكل كودا يعرف ب KEYLOGGING يسجل كل ما يكتب في الحاسوب، وأوضح أن هذا الكود لا يمكنه أن يعمل تلقائيا بل يتطلب أن يتم تفعيله من الإدارة .

يذكر أن، يوجد ما يقرب من 460 لاب توب عثر فيه على هذه الثغرة، كما أن الشركة المصنعة قالت لعملائها أنهم يمكنهم تحميل برنامج إصلاح FIX PRONTO