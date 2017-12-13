11 جهة تعرض 465 فرص وظيفية في قطاع السياحة والإيواء

فاطمة المالكي(صدى):

تنظم لجنة السياحة والترفيه ومركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني غدا ملتقى التوظيف لقطاع السياحة والايواء، تشارك فيه 11 منشآة بعرض 465 فرصة وظيفية موجهة للشباب والفتيات.

ودعت الغرفة الباحثين عن وظائف الى الحضور والمشاركة في الملتقى، الهادف إلى توطين الأنشطة والمهن السياحية، ورفع نسبتها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لضمان استدامة توطين وظائف الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والمعارض والمؤتمرات .