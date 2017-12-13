الخطوط الجوية التركية الأكثر نشاطًا مع إسرائيل بـ 46 رحلة إسبوعيًا

أنقرة(صدى):

احتلت الخطوط التركية الجوية، قائمة أكبر شركات الطيران الأجنبية، التي تمتلك نشاطًا مع الكيان الصهيوني، إسرائيل.

وتعد أكبر الشركات تعاملًا مع إسرائيل بواقع 46 رحلة إسبوعيًا بين اسطنبول عاصمة تركيا، وتل أبيب.

يُذكر أنه يوجد العديد من محطات التطبيع والتعاون بين تركيا وإسرائيل، من بينها عقد اتفاقية تجارية مشتركة بينهما عام 2000 والتي سميت باتفاقية ” التجارة الحرة التركية- الإسرائيلية ” ، بالإضافة إلى أن المشاريع العسكرية بينهما بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار.