أسباب تكيس المبايض لدى النساء وكيفية علاجه

أماني الغامدي(صدى):

تصاب الكثير من النساء بتكيس المبايض، وهو عبارة عن اضطرابات في الهرمونات، ويعد من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى حرمان المرأة من الإنجاب، ويبتسبب في ظهور بثور وشوائب في الوجه وظهور شعر في أنحاء الجسم ، و قد تحدث الإصابة نتيجة عوامل وراثية وتأثيرات بيئية وأيضا في حالة وجود دهون متراكمة في البطن تعزز الإصابة بالمرض .

وتقوم بعض النساء بتناول حبوب منع حمل لعلاج هذا المرض ولكن هي لا تعد علاج فقط، لكن يمكنها أن تمنع أعراض المرض .

أليك بعض الأطعمة المفيدة التي يجب إتباعها :

الدهون الصحية : يمكن تناول الدهون الصحية المفيدة التي يحتاجها الجسم مثل زيت الزيتون وجوز الهند ، والأفوكادو فهو يحتوي على فيتامين E الذي يساعد على زيادة إنتاج هرمون البروجسترون .

أوميغا 3 : يحتاج الجسم للأحماض الدهنية وأوميغا 3 ويمكن الحصول عليه من بذر اللفت وبذر الكتان وزيته والجوز كما يمكن الحصول عليه من لحوم حيوانات الرعي .

فيتامينات B : تساعد على توازن الهرمونات بشكل طبيعي في الجسم ويحدث توازن ، وله أهميه كبيرة في تنشيط عملية التمثيل الغذائي للسكر والدهون ، ويمكن الحصول عليها في بعض الأطعمة كالسبانخ والأسماك والدجاج والفطر .

فيتامين A: يعد هذا الفيتامين تحديدا ضروري في علاج تكيس المبايض ويمكن الحصول عليه من البروكلي والجزر وسمك التونة واللفت والسبانخ .

يمكنك أيضا تجنب الأطعمة الضارة التي تؤثر على مرض تكيس المبايض مثل :

السكر : يفضل تقليل السكر قدر المستطاع لأنه ضار بالمصابات بتكيس المبايض ، فيقوم برفع نسبة الأنسولين وينشط الأنسولين أنتاج هرمونات الذكورة ” التستوستيرون “.

منتجات الألبان : يلزم على المصابات بتكيس المبايض تجنب منتجات الألبان فهي تحتوي على العديد من الهرمونات التي تعزز من ظهور حب الشباب وعيوب البشرة .

الأطعمة المصنعة : تحتوي على كميات كبيرة من السكر لذا يجب على كل إنسان أن يتجنبها وتحديدا المصابات بتكيس المبايض .