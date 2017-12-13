مصادر تكشف تفاصيل الدفعة الأخيرة لوزارة الإسكان في 2017

نايف السالم(صدى):

توقعت مصادر أن تصل دفعة المنتجات السكنية الذي تنوي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عنها، السبت المقبل، إلى نحو 36 ألف منتج سكني.

وأوضحت أن هذه الدفعة تعد الحادية عشرة والأخيرة لهذا العام 2017؛ حيث تصل الوزارة بذلك الى الرقم المستهدف الذي وعدت به بداية العام البالغ 280 ألف وحدة سكنية

وأوضحت أن الوزارة من المقرر أن توقع عدداً من الاتفاقيات مع مطوّرين عقاريين؛ لتنفيذ وحدات سكنية متنوّعة الخيارات في مختلف المناطق.

وأضافت أن المنتجات تتنوع بين أراضٍ مجانية مطوّرة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يشار أن عدد المنتجات السكنية والتمويلية الذي أُعلن خلال الدفعات الماضية قد وصل إلى أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.