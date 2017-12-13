مصادر تكشف تفاصيل الدفعة الأخيرة لوزارة الإسكان في 2017
توقعت مصادر أن تصل دفعة المنتجات السكنية الذي تنوي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عنها، السبت المقبل، إلى نحو 36 ألف منتج سكني.
وأوضحت أن هذه الدفعة تعد الحادية عشرة والأخيرة لهذا العام 2017؛ حيث تصل الوزارة بذلك الى الرقم المستهدف الذي وعدت به بداية العام البالغ 280 ألف وحدة سكنية
وأوضحت أن الوزارة من المقرر أن توقع عدداً من الاتفاقيات مع مطوّرين عقاريين؛ لتنفيذ وحدات سكنية متنوّعة الخيارات في مختلف المناطق.
وأضافت أن المنتجات تتنوع بين أراضٍ مجانية مطوّرة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
يشار أن عدد المنتجات السكنية والتمويلية الذي أُعلن خلال الدفعات الماضية قد وصل إلى أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.
saami[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما عمري سمعت احد مستلم بيت لا كبير ولا صغير امنيتي يجيني احد اعرفه يقول استلمت بيت للاكن للاسف (يجيب الله مطر )
شاكر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
متى يلتفتون إلى المقترضين من صندوق التنمية العقارية ولم يسددوا ما عليهم وهم في الحقيقة كثيرون وأغلبهم قادر على السداد ولو سددوا لتوفرت مبالغ كثير ة ولأستفاد غيرهم
jamalco[ عدد التعليقات: 5547 ] نشر منذ 1 ساعة
كم بلغت أرباحها ؟؟ ال 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك