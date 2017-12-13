” سييرا ” يطالب الاتحاد بمميزات إضافية للاستمرار للموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

طالب المدرب الفني لنادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، بوضع بنودًا ومميزات إضافية، في حالة تجديد عقده للاستمرار في تدريب الفريق للموسم المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس النادي حمد الصنيع بوكيل أعماله عبدالله الجاسم، وأكد الصنيع رغبته في استمرا سييرا، قائلًا ” الفريق سيختلف كليًا عن الموسمين الماضيين خصوصًا وأن الفريق سيتمكن خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تسبق بداية الموسم المقبل والاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم الفريق بستة لاعبين “.

وأضاف، ” ستكون جميع المعطيات والفرص مهيأة للمدرب التشيلي في إكمال المعدل المسموح للاعبين الأجانب بعد انتهاء مدة العقوبة التي صدرت بحق الاتحاد خلال الفترتين للموسم الرياضي الحالي “.

يذكر أن، سييرا تلقى عروضًا من أندية أجنبية وخليجية بعد أدائه المتميز مع فريق الاتحاد وتحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.