المملكة والإمارات تشاركان في تشكيل قوة غرب أفريقيا

حمود العنزي(صدى):

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، القمة الخاصة بتسريع الجهود لتشكيل قوة غرب أفريقيا لقتال المتشددين، بحضور المملكة والإمارات.

وتشارك المملكة والإمارات في القمة، للمساهمة في القضاء على جميع القوى المتشددة المهددة لأمن المنطقة العربية والأفريقية.

وكانت قوى دول الساحل ” جي 5 ” المؤلفة من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، أطلقت عملية عسكرية رمزية، وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها متشددون بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.

يُذكر أن المملكة أقامت تنسيق واضح مع فرنسا ودول غرب أوروبا، استمرارًا لمنع الموجات الإرهابية القادمة من أدغال أفريقيا، من خلال دعمهم المالي والاستراتيجي للقوة الإقليمية الساحلية ” جي 5 ” التي تهدف لمحاربة الإرهاب والعناصر المتطرفة.