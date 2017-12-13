بالصور.. صناعي جدة: عقد شراكة تعاون مع 14 شركة ومؤسسة بواقع 174 وظيفة

عيد الحريتي(صدى):

أشار مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة ,الى عقد العديد من الشراكات وعقود التوظيف لأربعة عشر شركة ومؤسسة وهي (شركة نمارق العربية للخدمات المحدودة , مصنع شركة عصام محمد خيري للتصنيع المعدني, شركة سمامة للتشغيل والادارة , مؤسسة حلول التسويقية الصناعية المتطورة , شركة احمد عبدالواحد التجارية , مركز التوظيف بمدينة جدة ” طاقات ” , شركة الاستثمار الصناعي الوطنية المحدودة , شركة عافية العالمية , شركة بيت الكيمياء الصناعية , شركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر للتجارة المحدودة , الشركة الوطنية الاولى للتشغيل والصيانة المحدودة , شركة الأنظمة الاستراتيجية المحدودة , شركة النافع للأغذية , مدرسة جنوب جدة لتعليم القيادة للسيارات)بواقع 174 وظيفة خلال الفصل التدريبي الاول الحالي للعام التدريبي 1438-1439 هــ .

وأشار مدير المعهد/ مسفر بدران على سعي مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للوصول الى تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتمثلة بحصر كافة الوظائف المتاحة لدى شركائنا من القطاعين العام والخاص , وايجاد قاعدة بيانات متكاملة للخريجين تخدم الشركاء وطالبي الوظائف .

واكد مدير مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمعهد / سلطان بن صالح الجهني بأن المكتب يسير وفق رؤية واضحة وباستراتيجية متكاملة للوصول الى اعلى درجات التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة توظيف خريجي المعهد ووفقا لسياسات الدولة المتمثلة برؤية 2030 , ومساعدة الخريجين ودعم توجهاتهم ورغباتهم للوصول الى الاهداف المنشودة بتوفير الوظائف المناسبة لمخرجاتهم التدريبية والفنية بكافة وحدات المؤسسة .

ومن جانبه أشار منسق التدريب المهني بالتوظيف بالمعهد / عماد يحيى عطا الى توقيع عقود شراكة ” تدريب منتهي بالتوظيف ” مع (شركة عطية للحديد، وشركة التركيبات الاولية للأعمال الكهربائية المحدودة) خلال الفصل التدريبي الحالي , بواقع 126 وظيفة , صرح بذلك مشرف العلاقات العامة عيد مرعي الغامدي .​